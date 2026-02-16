Ричмонд
Mash: Сотни китайских туристов застряли на дороге из Териберки из-за метели

Сотни туристов, в том числе 343 иностранца, застряли более чем на сутки на единственной дороге из села Териберка в Мурманской области из-за сильной метели, сообщает Mash. Часть отдыхающих была размещена в школах и гостиницах.

Сотни туристов, в том числе 343 иностранца, застряли более чем на сутки на единственной дороге из села Териберка в Мурманской области из-за сильной метели, сообщает Mash. Часть отдыхающих была размещена в школах и гостиницах.

Отмечается, что некоторые туристы приобрели места на вертолетах с противообледенительной системой за 30 тысяч рублей, чтобы покинуть регион. На дороге при этом скопилось более 150 автомобилей.

Люди жалуются, что местный подрядчик «Северстрой» не справляется с расчисткой трассы из-за нехватки техники. Туристы направляют обращения губернатору, в прокуратуру и Минтранс, отмечая, что проблемы усугубляют водители на неподходящих автомобилях, которые застревают и тормозят движение.

Позже в оперштабе региона заявили, что колонна автомобилей, ранее застрявшая в Териберке из-за метели, благополучно выехала на трассу.

Метель может стать причиной неявки на работу, но только при официальных уведомлениях от МЧС и метеорологов. Об этом рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.