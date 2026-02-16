Водитель сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе в Подольске

Водитель иномарки Opel не заметил 12-летнюю девочку, перебегавшую дорогу по пешеходному переходу на улице Ленина в микрорайоне Климовск в Подольске, и сбил ребенка. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки Opel, совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Ребенок получил травмы. Врачи приняли решение доставить девочку в больницу. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, чтобы установить все обстоятельства аварии.
В декабре 2025-го грузовик сбил восьмилетнего ребенка в Новой Москве. Трагедия произошла в момент, когда мальчик перебегал дорогу на улице Новостроевской. Медики не смогли помочь пострадавшему, он скончался. Следователи и госавтоинспекторы выяснят подробности произошедшего.