Водитель сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе в Подольске

Водитель иномарки Opel не заметил 12-летнюю девочку, перебегавшую дорогу по пешеходному переходу на улице Ленина в микрорайоне Климовск в Подольске, и сбил ребенка. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.