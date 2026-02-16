Жительница Новосибирской области получила 400 тысяч за полученную у ТЦ травму

Жительница Новосибирской области получила 400 тысяч рублей за травму, которую она получила у торгового центра. Все произошло в декабре 2024 года. Тогда женщина поскользнулась на входе в ТЦ и упала, что привело к серьезным последствиям для здоровья. Сибирячке потребовалось длительное лечение и дорогостоящая операция. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
— В исковом заявлении истица просила взыскать с владельца торгового центра: понесенные расходы на лечение, компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей, штраф в размере 50 процентов от присужденной суммы в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, — добавили в пресс-службе.
Но в ходе судебного разбирательства стороны заключили мировое соглашение: женщина отказывается от своих требований, а владелец ТЦ в течение одного дня после утверждения мирового соглашения выплачивает 400 тысяч рублей в счет возмещения вреда здоровью и компенсации морального вреда.