Жительница Новосибирской области получила 400 тысяч за полученную у ТЦ травму

Жительница Новосибирской области получила 400 тысяч рублей за травму, которую она получила у торгового центра. Все произошло в декабре 2024 года. Тогда женщина поскользнулась на входе в ТЦ и упала, что привело к серьезным последствиям для здоровья. Сибирячке потребовалось длительное лечение и дорогостоящая операция. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.