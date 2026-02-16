Хлопок газа произошёл в жилом доме на Кубани, под завалами находится человек

По официальным сведениям, в результате инцидента один человек попал в ловушку под обломками здания. Также сообщается, что трое других обитателей дома, в том числе двое детей, остались целы и невредимы. На месте продолжают работать экстренные службы и представители следственных органов.
Ранее в Тульской области полиция задержала мужчину, который намеревался устроить взрыв в жилом доме, открыв газ в квартире. При разговоре с сотрудниками полиции мужчина признал свою вину и пообещал впредь не совершать подобных действий.
