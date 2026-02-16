Ричмонд
Пассажир украл духи из магазина в Пулково и улетел в Астрахань

Исчезнувший флакон стоил 13 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина украл духи из магазина duty free в Пулково и улетел. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

С заявлением в транспортную полицию обратился представитель торговой точки, который обнаружил пропажу флакона духов с витрины. Ущерб от кражи составил больше 13 тысяч рублей.

— Сотрудники уголовного розыска установили личность вора. Им оказался 47-летний уроженец Астрахани. Выяснилось, что мужчина гулял по магазину в зоне вылета внутренних рейсов, убедился, что за ним никто не следит, и просто взял товар себе. После этого он спокойно сел на самолет до Астрахани и улетел, — рассказали правоохранители.

В отношении пассажира возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы. Пока фигуранту избрали меру процессуального принуждения — обязательство о явке.