Пассажир украл духи из магазина в Пулково и улетел в Астрахань

— Сотрудники уголовного розыска установили личность вора. Им оказался 47-летний уроженец Астрахани. Выяснилось, что мужчина гулял по магазину в зоне вылета внутренних рейсов, убедился, что за ним никто не следит, и просто взял товар себе. После этого он спокойно сел на самолет до Астрахани и улетел, — рассказали правоохранители.