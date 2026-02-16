В Челябинске заключили под стражу напавшего с ножом на женщин в церкви

Происшествие в храме случилось накануне утром, 15 февраля, во время службы. По информации СУ СК РФ по Челябинской области, молодой человек ранил двух женщин 53 и 74 лет (по некоторым данным, это сестра-послушница и прихожанка) «из-за малозначительного повода».