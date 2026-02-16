В Челябинске заключили под стражу напавшего с ножом на женщин в церкви

В Челябинске арестовали молодого человека, напавшего с ножом на женщин в церкви. Об этом сообщил глава УМВД РФ по городу Александр Рябоконь.
Нападавший является ранее не судимым, безработным, состоит на учете в психиатрической больнице и имеет вторую группу инвалидности.
Происшествие в храме случилось накануне утром, 15 февраля, во время службы. По информации СУ СК РФ по Челябинской области, молодой человек ранил двух женщин 53 и 74 лет (по некоторым данным, это сестра-послушница и прихожанка) «из-за малозначительного повода».
Расследуется уголовное дело о покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).