Ричмонд
+6°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В жилом доме в Краснодарском крае прогремел взрыв

КРАСНОДАР, 16 фев — РИА Новости. Хлопок газа произошел в жилом доме в Северском районе Краснодарского края, один человек находится под завалами, сообщили в прокуратуре региона.

Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Прокуратурой района организована проверка по факту произошедшего утром 16 февраля 2026 года хлопка газа в жилом доме, расположенном по адресу: Северский район, станица Крепостная, улица Ленина, дом 16 В, без последующего возгорания. В настоящий момент установлено, что один человек находится под завалами, еще три человека, в том числе двое несовершеннолетних, не пострадали», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как уточнили в прокуратуре, на место выехали оперативные службы, а также исполняющий обязанности прокурора района Виталий Петров.