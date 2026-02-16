В жилом доме в Краснодарском крае прогремел взрыв

«Прокуратурой района организована проверка по факту произошедшего утром 16 февраля 2026 года хлопка газа в жилом доме, расположенном по адресу: Северский район, станица Крепостная, улица Ленина, дом 16 В, без последующего возгорания. В настоящий момент установлено, что один человек находится под завалами, еще три человека, в том числе двое несовершеннолетних, не пострадали», — говорится в сообщении надзорного ведомства.