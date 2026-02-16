Ричмонд
+6°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

23-летний российский моряк приехал к семье и стал жертвой тигра

В Приморье амурский тигр насмерть задрал 23-летнего моряка, который приехал в отпуск между рейсами к родителям.

В Приморье амурский тигр насмерть задрал 23-летнего моряка, который приехал в отпуск между рейсами к родителям. Трагедия произошла 15 февраля в 20 километрах от села Извилинка Чугуевского округа, пишет ТАСС.

Мужчина решил помочь приятелю, они отправились на докормочную площадку, чтобы доставить корм. Мужчины разделились, и спустя время напарник обнаружил друга мертвым. Сам погибший, по данным правоохранителей, охотником не был.

Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев предположил, что хищник мог быть ранен, поэтому и напал на человека. Точные обстоятельства случившегося выясняются.

В регионе уже создана спецгруппа для поиска тигра. Животное планируют изъять из дикой природы.

Читайте также: «В Приморье поймали тигра, вышедшего на охоту за лошадьми: видео».

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.