Беженку с Украины и ее молодого человека застрелил бывший, его задержали

В США убита 21-летняя уроженка Украины Екатерина Товмаш.

В США убита 21-летняя уроженка Украины Екатерина Товмаш. По данным американских СМИ и родственников, в преступлении подозревается ее бывший молодой человек.

О случившемся сообщил брат погибшей Михаил. По его информации, 25-летний житель Огайо Калеб Гайден Фосно приехал в Северную Каролину, где жила девушка, и ворвался в дом с оружием, пишет телеграм-канал «Страна.ua».

В помещении находились сама Екатерина, ее младшие братья и сестры, а также ее новый молодой человек. По словам родственников, утром мужчина разбудил девушку и открыл огонь. В результате она и ее партнер погибли на месте.

Подозреваемый скрылся, однако вскоре был задержан. Ему предъявлены обвинения в двух убийствах первой степени. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Екатерина Товмаш проживала в США около двух лет. Она переехала туда из Белой Церкви Киевской области после начала боевых действий на Украине.

