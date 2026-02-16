Ричмонд
Мужчина захватил жену в заложники в квартире в Новосибирске: что известно

Мужчину, захватившего жену в заложники в Новосибирске, задержали.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина закрылся в собственной квартире и захватил жену в заложники в Новосибирске. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Инцидент произошел в понедельник, 16 февраля, на улице Курчатова. У одного из домов заметили большое количество полицейских машин. По сообщениям местных жителей, мужчина устроил дебош в одном из магазинов, после чего закрылся дома и захватил жену в заложники.

Сотрудница рассказала, что тот неоднократно избивал свою жену прямо в магазине, и женщина приходила в магазин с различными травмами и даже переломами.

Также очевидцы добавили, что мужчину задержали, ворвавшись к нему через балкон. Эту информацию подтвердили в региональном МВД. В его отношении может быть возбуждено дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством).

Ранее KP.RU писал, что в Иркутске мужчина взял в заложницы подругу своей бывшей жены, а затем лишил ее жизни. Злоумышленник задержан правоохранительными органами.