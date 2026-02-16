Два человека погибли в пожарах в минувшие выходные в Новосибирской области

На территории Новосибирской области в период с 9 по 15 февраля произошло 59 пожаров, в которых погибли четыре человека. Двое из них скончались в воскресенье, 15 февраля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Первый пожар со смертельным исходом произошёл утром 15 февраля на улице Танковой города Новосибирска. Возгорание случилось в пятиэтажном жилом доме. Открытое возгорание ликвидировали за 18 минут. Погиб хозяин квартиры.
В этот же день произошёл пожар в селе Чумаково Куйбышевского района. Загорелась квартира в двухэтажном жилом доме. До приезда пожара из подъезда самостоятельно эвакуировались шесть человек. На ликвидацию пожара потребовалось 30 минут. В результате огнём повреждены домашние вещи и мебель на общей площади 18 квадратных метров. Погиб мужчина 1993 года рождения.
Ранее мы писали, что пенсионерка погибла во время пожара в Бердске.
Андрей Лактионов