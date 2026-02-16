Два человека погибли в пожарах в минувшие выходные в Новосибирской области

В этот же день произошёл пожар в селе Чумаково Куйбышевского района. Загорелась квартира в двухэтажном жилом доме. До приезда пожара из подъезда самостоятельно эвакуировались шесть человек. На ликвидацию пожара потребовалось 30 минут. В результате огнём повреждены домашние вещи и мебель на общей площади 18 квадратных метров. Погиб мужчина 1993 года рождения.