Приезжий устроил налет на два магазина в ТЦ на северо-востоке Москвы

— В одном случае, угрожая работнику салона сотовой связи ножом, он потребовал ключи от витрины с мобильными телефонами. Не дождавшись выполнения своих требований, нападавший попытался похитить со стойки выставочный образец смартфона, однако не смог этого сделать из-за антикражного устройства. Во втором эпизоде злоумышленник также угрожал ножом еще одному продавцу и забрал из кассы 65 тысяч рублей, после чего скрылся, — рассказали на сайте ведомства.