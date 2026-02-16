Приезжий устроил налет на два магазина в ТЦ на северо-востоке Москвы

Мужчина родом из Черкесска попытался ограбить два магазина в торговом центре на улице Менжинского в Москве. Злоумышленнику удалось похитить 65 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
— В одном случае, угрожая работнику салона сотовой связи ножом, он потребовал ключи от витрины с мобильными телефонами. Не дождавшись выполнения своих требований, нападавший попытался похитить со стойки выставочный образец смартфона, однако не смог этого сделать из-за антикражного устройства. Во втором эпизоде злоумышленник также угрожал ножом еще одному продавцу и забрал из кассы 65 тысяч рублей, после чего скрылся, — рассказали на сайте ведомства.
Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения. Полицейские задержали 28-летнего подозреваемого. Силовики выяснили, что он был ранее судим. В отношении мужчины завели новое уголовное дело. На время следствия его отправили в СИЗО.
Ранее в Новой Москве четверо мужчин ограбили продуктовый магазин. Один из фигурантов угрожал сотруднику ножом. Злоумышленники украли бытовую химию, алкоголь и сигареты. Мужчин оперативно задержали и завели уголовное дело.