В Забайкалье осудят черных лесорубов за ущерб в 9,5 миллиона рублей

Прокуратура Забайкальского края направила в суд уголовное дело против шести участников двух организованных групп черных лесорубов. По версии следствия, с 2019 по 2023 год они незаконно вырубали лес в Хилокском районе и продавали древесину местным жителям. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
— Одни валили деревья, другие грузили, пилили на доски и вывозили. Работали профессионально — с бензопилами, грузовиками и даже деревообрабатывающим станком. Один из обвиняемых состоял сразу в двух группа, — рассказывают в агентстве.
Полиция остановила лесорубов в марте 2023 года. Всего они успели заготовить больше 200 кубометров древесины, а ущерб лесному фонду оценили почти в 9,5 миллиона рублей. Чтобы возместить эту сумму, у обвиняемых арестовали имущество на 5,5 миллиона — машины, пилы и пилораму. Теперь дело рассмотрит Хилокский районный суд.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что утром 4 февраля в школе № 30 города Черемхово произошел конфликт между 12-летним учеником и техническим работником. Дошло до рукоприкладства. Подробности тут.