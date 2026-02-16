В Забайкалье осудят черных лесорубов за ущерб в 9,5 миллиона рублей

Прокуратура Забайкальского края направила в суд уголовное дело против шести участников двух организованных групп черных лесорубов. По версии следствия, с 2019 по 2023 год они незаконно вырубали лес в Хилокском районе и продавали древесину местным жителям. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.