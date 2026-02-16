Ричмонд
Пермская таможня изъяла посылку с запрещенными таблетками из Индии

Пермские таможенники обнаружили в международном почтовом отправлении из Индии 20 блистеров с 10 таблетками в каждом с надписью Tapenadol.

Источник: пресс-служба Пермской таможни

По данному факту ведомством возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 статьи 226.1 УК РФ (Контрабанда сильнодействующих веществ). Об этом сообщает пресс-служба пермской таможни.

По информации ведомства, уроженец Удмуртской Республики оформил указанный товар в интернет-магазине. Сотрудники таможни задержали его при получении посылки в почтовом отделении. В результате проведенного химического исследования установлено, что изъятые таблетки содержат в своем составе сильнодействующее вещество — тапентадол (включен в Списки сильнодействующих веществ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 964), общей расчетной массой 54 г. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.