Сбербанк раскрыл новую схему обмана россиян по телефону

Они звонят жертвам, утверждая, что являются сотрудниками ФСБ, а затем подключают к разговору фальшивого «куратора» из спецслужбы, сообщает ИА DEITA.RU.
Этот «куратор» убеждает потенциальную жертву в наличии серьезной угрозы: якобы с ее банковского счета готовится перевод средств в пользу СБУ, и эта операция может привести к серьезным последствиям, рассказали РИА Новости в Сбербанке.
Для повышения доверия злоумышленники утверждают, что руководитель организации дал жертве хорошую характеристику и просит срочно снять все деньги со счета и перевести их на «безопасный» счет, тем самым якобы сохранив капитал от опасного перевода.
Это психологический прием, который направлен на то, чтобы заставить человека действовать, не задумываясь, со страхом потерять свои накопления и избежать уголовного преследования. Сбербанк выявил эту мошенническую схему после того, как клиент обратился в компанию с нестандартной просьбой закрыть все свои вклады, потеряв заработанные проценты, и снять крупную сумму наличных.
Подобное поведение вызывало подозрения у сотрудников, и к делу была подключена служба безопасности. Во время личной встречи с клиентом сотрудники заметили, что он нервничает, постоянно переписывается с неизвестными людьми в Telegram, а также тайно фотографирует и снимает всё на видео.
При этом клиент отказался объяснять причины снятия вклада с потерей прибыли. Работники банка приняли решение не снимать блокировку со счета и сообщили о подозрительном поведении клиенту его родственникам. Благодаря этому вовремя удалось предотвратить потенциально опасные действия.