Кубанского министра ГО и ЧС задержали по делу о превышении полномочий

По данным телеграм-канала Kub Mash, интерес силовиков к министру связан с махинациями при госзакупках. Канал пишет, что фигурант лоббировал интересы конкретной коммерческой фирмы во время проведения аукциона на поставку модульных зданий для пожарных депо.