Кубанского министра ГО и ЧС задержали по делу о превышении полномочий

Правоохранительные органы проводят следственные действия в отношении исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова. В СМИ сообщается о возможной его связи с нарушениями при государственных закупках.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Краснодаре правоохранительные органы задержали исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова. Высокопоставленного чиновника подозревают в совершении должностного преступления, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По предварительной информации ТАСС, Штрикову инкриминируют превышение должностных полномочий. В настоящий момент с главой ведомства проходят следственные действия.

По данным телеграм-канала Kub Mash, интерес силовиков к министру связан с махинациями при госзакупках. Канал пишет, что фигурант лоббировал интересы конкретной коммерческой фирмы во время проведения аукциона на поставку модульных зданий для пожарных депо.