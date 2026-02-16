Кубанского министра ГО и ЧС задержали по делу о превышении полномочий

В Краснодаре правоохранительные органы задержали исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова. Высокопоставленного чиновника подозревают в совершении должностного преступления, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
По предварительной информации ТАСС, Штрикову инкриминируют превышение должностных полномочий. В настоящий момент с главой ведомства проходят следственные действия.
По данным телеграм-канала Kub Mash, интерес силовиков к министру связан с махинациями при госзакупках. Канал пишет, что фигурант лоббировал интересы конкретной коммерческой фирмы во время проведения аукциона на поставку модульных зданий для пожарных депо.