«Три человека доставлены в больницу». МВД сказало о пострадавших во время вооруженного нападения под Смолевичами

МВД заявило о трех пострадавших во время вооруженного налета под Смолевичами.

Источник: Комсомольская правда

В Смолевичском районе во время вооруженного нападения пострадали люди. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее «Комсомолка» писала, что три вооруженных иностранца 17−18 лет устроили вооруженный разбой под Смолевичами и оказали сопротивление правоохранителям.

В милиции также уже раскрыли, что вооруженное нападение, совершенное иностранцами в Смолевичском районе ночью 16 февраля, было заказным. Также в МВД сказали, что во время нападения три человека пострадали, они были госпитализированы.

— Трое пострадавших от 1958 до 1962 годов рождения доставлены в больницу, — прокомментировали в пресс-службе.

Кроме того, милиция уже частично раскрыла, чем были вооружены бандиты, напавшие на дом под Смолевичами.

А здесь «Комсомолка» подробнее сообщила, что известно о вооруженном нападении на жилой дом под Смолевичами с тремя пострадавшими 16 февраля 2026: кто напал, заказной характер, задержание с «Перехватом», зачем подключили Интерпол.

