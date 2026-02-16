Бизнесмена Чичваркина* заочно осудили на девять лет за фейки об армии России

Предприниматель скрывается от следствия за рубежом. Его объявили в розыск. В сентябре прошлого года суд заочно арестовал Чичваркина* на два месяца. Позднее прокуратура утвердила обвинительное заключение по его делу. Прокурор требовал девять лет колонии для фигуранта.