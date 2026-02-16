С помощью информационных технологий мошенники похитили у братчан более 200 миллионов рублей в прошлом году

По данным, которые приводятся в отчете, отмечается, что число мошенничеств с использованием информационных технологий ежегодно увеличивается. По итогам прошлого года было совершено 602 таких преступлений в отношении братчан. Это на 8,1% больше, чем в 2024-м (тогда таких преступлений было 557).