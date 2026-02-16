С помощью информационных технологий мошенники похитили у братчан более 200 миллионов рублей в прошлом году

По данным, которые приводятся в отчете, отмечается, что число мошенничеств с использованием информационных технологий ежегодно увеличивается. По итогам прошлого года было совершено 602 таких преступлений в отношении братчан. Это на 8,1% больше, чем в 2024-м (тогда таких преступлений было 557).
Среди причин, которые приводят к увеличению числа мошенничеств, в отчете указываются активное развитие информационных технологий, недостаточная финансовая грамотность населения, а также «виктимное поведение потерпевших». Виктимность — это совокупность личностных, поведенческих и социальных характеристик, которые повышают вероятность человека стать жертвой преступления. К таким характеристикам относятся, например, внушаемость, наивность, импульсивность, отсутствие самоконтроля, низкая критичность мышления и так далее.