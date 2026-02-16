Менеджер, 7 тысяч клиентов и «счастливый ваучер»: в Ташкенте раскрыли крупную схему кибермошенничества

Эта история — очередное напоминание о том, что персональные данные, которые мы передаем частным компаниям при покупке товаров, могут оказаться в чужих руках. Поэтому относитесь максимально осторожно к «акциям», «розыгрышам» и неожиданным «выигрышам», а также к людям, которые звонят или пишут вам в социальных сетях с заманчивыми предложениями.