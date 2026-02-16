Менеджер, 7 тысяч клиентов и «счастливый ваучер»: в Ташкенте раскрыли крупную схему кибермошенничества

Все началось 19 января, когда житель Ферганского района обратился с заявлением в органы внутренних дел. По его словам, через мессенджер Telegram ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником маркетплейса.
Звонивший сообщил, что мужчина якобы стал победителем проекта «Счастливый клиент» и может получить бытовую технику с 80-процентной скидкой. Оставшиеся 20% стоимости нужно было перевести на указанный банковский счет. Потерпевший поверил, тем более что собеседник знал его имя, фамилию и другие персональные данные. В итоге мужчина перевел мошеннику 3,5 миллиона сумов.
В рамках уголовного дела, возбужденного по пункту «г» части 3 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество), в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Юнусабадском районе Ташкента был задержан подозреваемый. Им оказался 30-летний уроженец города Термеза.
Как выяснилось, мужчина создал в Telegram группу и через нее вел преступную деятельность. При осмотре его телефона было установлено, что он получил доступ к персональным данным почти 7 тысяч клиентов компании, занимающейся продажей медицинских препаратов и БАДов.
Сам задержанный признался, что работал в этой компании менеджером по продажам.
«После увольнения начал звонить своим бывшим клиентам и обманывать их, сообщая, что они выиграли 80-процентный льготный ваучер. Просил перевести деньги и использовал их для личных нужд», — отметил он.
В ходе следствия установлено, что аналогичные преступления он совершал в отношении жителей Ташкента, а также Андижанской, Наманганской, Ферганской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской областей и Каракалпакстана.
Эта история — очередное напоминание о том, что персональные данные, которые мы передаем частным компаниям при покупке товаров, могут оказаться в чужих руках. Поэтому относитесь максимально осторожно к «акциям», «розыгрышам» и неожиданным «выигрышам», а также к людям, которые звонят или пишут вам в социальных сетях с заманчивыми предложениями.
Если мошенники знают ваше имя и фамилию, это не повод чтобы вы верили в их легенду.