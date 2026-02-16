«Вам посылка из-за границы»: таможня предупредила о новой схеме мошенников

Неизвестные лица звонят или пишут гражданам через социальные сети, представляясь сотрудниками таможни. Они сообщают, что на имя человека якобы пришла посылка. Содержимое «отправления» может быть разным — дорогой парфюм, электронный гаджет, игровая приставка, брендовая одежда. Главное условие — товар должен звучать привлекательно.
При этом злоумышленники не действуют наугад. Они называют ваши фамилию и имя, что создаёт иллюзию официальности и осведомлённости. Дальше возможны два сценария.
Первый способ. Мошенники утверждают, что для получения посылки необходимо оплатить «небольшой таможенный сбор», после чего отправление якобы будет доставлено. Они даже присылают фотографии ярлыков с вашим именем и фамилией — сегодня такие изображения легко создаются с помощью ИИ и специальных программ. После перевода денег на указанную банковскую карту связь с «сотрудниками» просто обрывается.
Второй способ. Звонившие просят продиктовать код, который придёт на ваш телефон, якобы для подтверждения личности или для просмотра «таможенной декларации», которую обещают отправить в Telegram. Передав этот код или нажав на присланный файл, человек фактически даёт мошенникам доступ к своим банковским картам и платёжным приложениям.
В Таможенном комитете напоминают: при оплате таможенных сборов никогда не используются личные банковские карты физических лиц. Если посылка укладывается в нормы беспошлинного ввоза, никаких платежей не требуется. Даже в случае превышения лимита сотрудники таможни не связываются с гражданами напрямую через мессенджеры или социальные сети.
Официальные уведомления направляются через почтовых операторов или уполномоченные курьерские службы. Все платежи осуществляются исключительно по официальным реквизитам.
Будьте внимательны: проверяйте каждое сообщение, не переходите по подозрительным ссылкам и не сообщайте коды подтверждения третьим лицам. И главное — не верьте сказкам о том, что кто-то из-за границы отправил вам дорогие подарки. Бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке.