«Вам посылка из-за границы»: таможня предупредила о новой схеме мошенников

Первый способ. Мошенники утверждают, что для получения посылки необходимо оплатить «небольшой таможенный сбор», после чего отправление якобы будет доставлено. Они даже присылают фотографии ярлыков с вашим именем и фамилией — сегодня такие изображения легко создаются с помощью ИИ и специальных программ. После перевода денег на указанную банковскую карту связь с «сотрудниками» просто обрывается.