Суд обязал контрабандиста из Иркутска вернуть 58 млн за вывоз древесины

Прокуратура подала иск о принудительном взыскании всей суммы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура Ленинского района Иркутска через суд добилась взыскания более 58 миллионов рублей с местного жителя, осужденного за контрабанду леса. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ведомства.

— Мужчина сбывал и нелегально вывозил за границу древесину лиственных и хвойных пород. В 2017—2018 годах он отправил за пределы России больше 110 тысяч кубометров леса на сумму свыше 58 миллионов рублей. В 2023 году его признали виновным в сбыте незаконно заготовленной древесины и контрабанде стратегических ресурсов. Но сам осужденный ущерб так и не возместил, — рассказывают в ведомстве.

Тогда прокуратура подала иск о принудительном взыскании всей суммы. Суд требования удовлетворил. Исполнение решения находится на контроле.

