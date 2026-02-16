Суд обязал контрабандиста из Иркутска вернуть 58 млн за вывоз древесины

— Мужчина сбывал и нелегально вывозил за границу древесину лиственных и хвойных пород. В 2017—2018 годах он отправил за пределы России больше 110 тысяч кубометров леса на сумму свыше 58 миллионов рублей. В 2023 году его признали виновным в сбыте незаконно заготовленной древесины и контрабанде стратегических ресурсов. Но сам осужденный ущерб так и не возместил, — рассказывают в ведомстве.