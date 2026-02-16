Названа причина эвакуации в колледжах Уфы

Сегодня в Уфе эвакуировали сотрудников и студентов двух колледжей — Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности и Уфимского художественно-промышленного колледжа. На место прибыли все экстренные ведомства.
— На электронную почту учреждений образования поступило письмо об угрозе. Руководством колледжей незамедлительно были предприняты меры по обеспечению безопасности всех находящихся внутри здания лиц. Согласно разработанному алгоритму действий была проведена эвакуация студентов и сотрудников, а также вызваны представители органов внутренних дел для проверки поступившей информации и оценки ситуации. Пострадавших нет, — сообщили «Башинформу» в пресс-службе минпросвещения республики.
Ранее стало известно, что в Уфе эвакуировали студентов колледжа и посетителей автовокзала.