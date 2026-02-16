Названа причина эвакуации в колледжах Уфы

— На электронную почту учреждений образования поступило письмо об угрозе. Руководством колледжей незамедлительно были предприняты меры по обеспечению безопасности всех находящихся внутри здания лиц. Согласно разработанному алгоритму действий была проведена эвакуация студентов и сотрудников, а также вызваны представители органов внутренних дел для проверки поступившей информации и оценки ситуации. Пострадавших нет, — сообщили «Башинформу» в пресс-службе минпросвещения республики.