Важный звонок: мошенники атакуют Владивосток под видом главы города и его замов

В администрации Владивостока предупредили местные организации и предприятия о новой волне телефонного мошенничества. Мошенники от имени мэра города Константина Шестакова и его заместителей пытаются войти в доверие к руководителям, используя поддельные аккаунты, сообщила пресс-служба администрации Владивостока.