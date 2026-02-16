Важный звонок: мошенники атакуют Владивосток под видом главы города и его замов

В администрации Владивостока предупредили местные организации и предприятия о новой волне телефонного мошенничества. Мошенники от имени мэра города Константина Шестакова и его заместителей пытаются войти в доверие к руководителям, используя поддельные аккаунты, сообщила пресс-служба администрации Владивостока.
«В адрес предприятий и организаций города поступают звонки через фейковые аккаунты в мессенджере “Телеграм” (18+). Злоумышленники представляются главой Владивостока и его заместителями», — говорится в сообщении.
Новая схема мошенничества с микрокредитами через «Госуслуги» выявлена в Приморье.
Злоумышленники получают доступ к аккаунтам граждан и оформляют займы без их ведома.
Напомним, что случаи мошенничества через взлом «Госуслуг» (16+) и оформление микрокредитов на пострадавших без их ведома, участились в Приморье.