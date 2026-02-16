МВД Беларуси подключает Интерпол из-за вооруженного нападения под Смолевичами

Ранее «Комсомолка» писала, что три вооруженных иностранца 17−18 лет устроили вооруженный разбой под Смолевичами и оказали сопротивление правоохранителям.
Утром 16 февраля в МВД сказали о задержании всех трех преступников, а также о том, что на месте преступления работает следственно-оперативная группа.
Предварительно белорусским правоохранителям удалось установить, что вооруженное нападение — заказного характера. Также сказали, что в рамках расследования МВД задействует Интерпол.
— К разбирательству подключены сотрудники Национального центрального бюро Интерпола, — прокомментировали в пресс-службе МВД.
Также уточнялось, что на место преступления лично выбыл министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.
Кроме того, милиция уже частично раскрыла, чем были вооружены бандиты, напавшие на дом под Смолевичами.
Еще МВД сказало о пострадавших во время вооруженного нападения под Смолевичами: «Три человека доставлены в больницу».
