МВД Беларуси подключает Интерпол из-за вооруженного нападения под Смолевичами

МВД задействует Интерпол для расследования заказного разбойного нападения под Смолевичами.

Источник: Комсомольская правда

МВД Беларуси подключает Интерпол для расследования вооруженного нападения в Смолевичском районе, совершенного 16 февраля. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Ранее «Комсомолка» писала, что три вооруженных иностранца 17−18 лет устроили вооруженный разбой под Смолевичами и оказали сопротивление правоохранителям.

Утром 16 февраля в МВД сказали о задержании всех трех преступников, а также о том, что на месте преступления работает следственно-оперативная группа.

Предварительно белорусским правоохранителям удалось установить, что вооруженное нападение — заказного характера. Также сказали, что в рамках расследования МВД задействует Интерпол.

— К разбирательству подключены сотрудники Национального центрального бюро Интерпола, — прокомментировали в пресс-службе МВД.

Также уточнялось, что на место преступления лично выбыл министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

Здесь «Комсомолка» подробнее сообщила, что известно о вооруженном нападении на жилой дом под Смолевичами с тремя пострадавшими 16 февраля 2026: кто напал, заказной характер, задержание с «Перехватом», зачем подключили Интерпол.

Кроме того, милиция уже частично раскрыла, чем были вооружены бандиты, напавшие на дом под Смолевичами.

Еще МВД сказало о пострадавших во время вооруженного нападения под Смолевичами: «Три человека доставлены в больницу».

