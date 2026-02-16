«Зашел к приятелю, захватив молоток и нож»: сторож жестоко расправился с пенсионером в гараже

В Ангарске завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве знакомого. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе следственного комитета, 6 июня 2025 года в гараже кооператива «Привокзальный-1», где подозреваемый, будучи сторожем, зашёл к своему знакомому.
— В процессе общения у него возник преступный умысел на убийство, и он, взяв молоток и нож, нанес несколько ударов по голове и телу 73-летнего приятеля. От полученных травм потерпевший умер на месте, — уточнили в ведомстве.
После преступления сторож скрылся, однако в кратчайшие сроки его задержали полицейские. Стоит отметить, что обвиняемый ранее дважды судим за убийство и не сотрудничал со следствием, не давая показаний. Прокуратура направила уголовное дело в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в школе города Черемхова произошла драка. Когда пятиклассник хотел уйти из школы без разрешения, техработница пыталась его остановить. Это не понравилось ученику и он отреагировал агрессивно.