Бастрыкин затребовал доклад по делу об отравлении 15 человек в детсаду Перми

О массовом отравлении детей стало известно на прошлой неделе.

Источник: Следственный комитет РФ

На прошлой неделе в Перми стало известно о массовом отравлении острой кишечной инфекцией воспитанников детского сада № 394. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, суд на 30 суток приостановил работу поставщика питания в образовательное учреждение.

В Информационный центр СК РФ поступило обращение по вопросу массового отравления воспитанников детского сада в Орджоникидзевском районе Перми. В начале февраля этого года из-за поставки в дошкольное учреждение продуктов ненадлежащего качества у детей выявили признаки кишечной инфекции. Медицинская помощь потребовалась 15 малолетним воспитанникам, из которых шесть человек госпитализировали.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела у руководителя краевого следственного управления Дениса Головкина.