Бастрыкин затребовал доклад по делу об отравлении 15 человек в детсаду Перми

В Информационный центр СК РФ поступило обращение по вопросу массового отравления воспитанников детского сада в Орджоникидзевском районе Перми. В начале февраля этого года из-за поставки в дошкольное учреждение продуктов ненадлежащего качества у детей выявили признаки кишечной инфекции. Медицинская помощь потребовалась 15 малолетним воспитанникам, из которых шесть человек госпитализировали.