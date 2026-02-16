Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области ищут подростка, не вернувшегося с лыжной прогулки

В Челябинской области ищут ушедшего на лыжную прогулку в нацпарк подростка.

Источник: © РИА Новости

ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток ушел на лыжную прогулку в нацпарке «Таганай» в Челябинской области и не вернулся, ведутся его поиски, сообщает областной поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Гора Семибратка, национальный парк “Таганай”, Челябинская область, 15 февраля 2026 года отправился на лыжную прогулку и не вернулся», — говорится в сообщении отряда на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Приметы 15-летнего подростка: рост 178 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, был одет в серую куртку, темно-синие джинсы, черные лыжные ботинки и серую шапку. С собой у него был темный рюкзак, зеленые лыжи, зеленые лыжные палки.