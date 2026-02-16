Новосибирец отсудил у мастера деньги за плохой ремонт часов

Житель Новосибирска обратился в суд после неудачного ремонта часов. Мастер не только не исправил проблему, но и взял дополнительные деньги за выставление времени. Мировой судья встал на сторону потребителя. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.