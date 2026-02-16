Ричмонд
Новосибирец отсудил у мастера деньги за плохой ремонт часов

Мировой судья взыскал с индивидуального предпринимателя 4,4 тысячи рублей, проценты и штраф.

Источник: Комсомольская правда

Житель Новосибирска обратился в суд после неудачного ремонта часов. Мастер не только не исправил проблему, но и взял дополнительные деньги за выставление времени. Мировой судья встал на сторону потребителя. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

В декабре 2024 года истец отдал часы индивидуальному предпринимателю. Тот заявил, что починил их, и взял за работу 4,4 тысячи рублей. Однако после получения часы снова остановились.

В суде ответчик не смог доказать, что услуга была оказана качественно. Суд взыскал с него стоимость ремонта, проценты за пользование чужими деньгами, компенсацию морального вреда и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя.