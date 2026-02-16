Ричмонд
В превышении полномочий обвиняют сотрудницу НПАТ

Сотрудники Управления ФСБ совместно с представителями Главного управления МВД России по Нижегородской области выявили и прекратили преступную схему, организованную начальником службы эксплуатации филиала № 3 ПАТП — АО «Нижегородпассажиравтотранс».

Источник: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Действия сотрудницы квалифицируются как превышение должностных полномочий.

Было установлено, что указанное должностное лицо предлагало своим подчиненным премии, а затем требовало от них возврата части незаконно полученных таким образом денежных средств.

Общий размер ущерба, нанесенного в результате этой противоправной деятельности, оценивается как минимум в 300 тысяч рублей.

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области инициировано уголовное преследование по фактам, подпадающим под пункт «е» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ.

В жилище и на рабочем месте предполагаемой виновницы проведены обыскные мероприятия.

В данный момент региональное Управление проводит оперативно-следственные действия, направленные на выявление возможных сообщников и установление дополнительных фактов противоправных действий.

