В Екатеринбурге при пожаре в девятиэтажке погиб мужчина

В Екатеринбурге 15 февраля 2026 года произошел пожар на шестом этаже девятиэтажки на переулке Парковый. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в доме мертвого мужчину.
— В Екатеринбурге по улице переулок Парковый горели личные вещи в секции на шестом этаже девятиэтажки. В ходе тушения был обнаружен мужчина без признаков жизни. Звеньями газодымозащитной службы спасены 4 человека, — рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.
Отмечается, что в доме не установлен пожарный извещатель, который мог бы предупредить жителей о возгорании и помочь избежать трагедии. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров. Его удалось потушить за 27 минут. В ликвидации возгорания участвовали 18 пожарных и 7 единиц техники.