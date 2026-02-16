В Екатеринбурге при пожаре в девятиэтажке погиб мужчина

Отмечается, что в доме не установлен пожарный извещатель, который мог бы предупредить жителей о возгорании и помочь избежать трагедии. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров. Его удалось потушить за 27 минут. В ликвидации возгорания участвовали 18 пожарных и 7 единиц техники.