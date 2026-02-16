Ричмонд
Суд оставил под стражей бывшего судью Сочи Валерия Слуку

Экс-судья Сочи Слука останется под арестом до конца следствия.

Источник: t.me/opskuban

Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию на содержание под стражей экс-судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки. Первомайский районный суд Краснодара избрал меру пресечения в виде заключения под стражу и краевой суд оставил это решение без изменений.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Слуку обвиняют по ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 305 УК РФ. Он превысил должностные полномочия вынося заведомо неправосудные решения. Принял к производству иски граждан в нарушение подсудности. Без исследования доказательств и участия ответчиков вынес семь решений об изъятии муниципальных земельных участков в Сочи. Все решения отменены апелляцией участки возвращены городу.

Проблемы Слуки начались в 2022 году. Краснодарский краевой суд провел проверку Центрального районного суда Сочи. Выявили систематические нарушения процессуального закона. В 2021 году отменили 6 его решений в 2022 году 8. Квалификационная коллегия судей в феврале 2023 года прекратила его полномочия досрочно. В июле 2023 года председатель краевого суда направил материалы в СК РФ. Бастрыкин возбудил дело по 14 эпизодам.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что у арестованного судьи Слуки нашли нацистские кинжалы и шлем Хищника.