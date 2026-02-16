Суд оставил под стражей бывшего судью Сочи Валерия Слуку

Проблемы Слуки начались в 2022 году. Краснодарский краевой суд провел проверку Центрального районного суда Сочи. Выявили систематические нарушения процессуального закона. В 2021 году отменили 6 его решений в 2022 году 8. Квалификационная коллегия судей в феврале 2023 года прекратила его полномочия досрочно. В июле 2023 года председатель краевого суда направил материалы в СК РФ. Бастрыкин возбудил дело по 14 эпизодам.