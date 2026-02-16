Прокуратура проверит инцидент с повреждением самолета в Перми

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента в Международном аэропорту «Пермь» («Большое Савино»). Подъехавший для выгрузки багажа электрокар повредил самолет. Инцидент произошел на прошлой неделе.
В результате несвоевременной остановки электрокар повредил нижнюю антенну УКВ-связи воздушного судна. Superjet 100 авиакомпании «Россия» прилетел из Москвы.
Проверкой инцидента занялась Пермская транспортная прокуратура. Надзорный орган проверит исполнение требований законодательства о безопасности полетов, даст оценку работе наземных служб аэропорта.