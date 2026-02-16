Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура проверит инцидент с повреждением самолета в Перми

Поврежденное электрокаром воздушное судно отстранили от полета.

Источник: Комсомольская правда

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента в Международном аэропорту «Пермь» («Большое Савино»). Подъехавший для выгрузки багажа электрокар повредил самолет. Инцидент произошел на прошлой неделе.

В результате несвоевременной остановки электрокар повредил нижнюю антенну УКВ-связи воздушного судна. Superjet 100 авиакомпании «Россия» прилетел из Москвы.

Проверкой инцидента занялась Пермская транспортная прокуратура. Надзорный орган проверит исполнение требований законодательства о безопасности полетов, даст оценку работе наземных служб аэропорта.