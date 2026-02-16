ФСБ предупредило волгоградца о недопустимости госизмены

Известно, что 54-летний волгоградец — военнослужащий запаса. Когда объявили мобилизацию, он сразу начал изучать варианты, как от нее уклониться. Еще не попав на передовую, мужчина узнавал, как сдаться в плен и перейти на сторону ВСУ. Даже сохранил в контактах номер телефона одной из украинских организаций, которая в этом помогала.