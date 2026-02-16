ФСБ предупредило волгоградца о недопустимости госизмены

ФСБ выдало 54-летнему волгоградцу официальное предостережение о недопустимости государственной измены и перехода на сторону противника. Мужчина подходил под критерии мобилизации и заранее строил планы сдаться в плен и перейти на сторону ВСУ, сообщили в УФСБ России по Волгоградской области.
— Учитывая, что конкретных действий, направленных на реализацию преступных умыслов, мужчина не совершил, ему объявлено официальное предостережение, — рассказали в управлении.
Известно, что 54-летний волгоградец — военнослужащий запаса. Когда объявили мобилизацию, он сразу начал изучать варианты, как от нее уклониться. Еще не попав на передовую, мужчина узнавал, как сдаться в плен и перейти на сторону ВСУ. Даже сохранил в контактах номер телефона одной из украинских организаций, которая в этом помогала.