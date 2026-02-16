4 часа борьбы с огнем: в Севастополе потушили крупный пожар

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в понедельник в 5:40 минут. На улице Кряжева загорелись постройки. Выехавшие на место подразделения МЧС выяснили, что пламя охватило строения на площади около 400 метров. Самостоятельно эвакуировались пять человек, в том числе один ребенок.