4 часа борьбы с огнем: в Севастополе потушили крупный пожар

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе ликвидировали пожар на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России по городу.

Источник: РИА "Новости"

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в понедельник в 5:40 минут. На улице Кряжева загорелись постройки. Выехавшие на место подразделения МЧС выяснили, что пламя охватило строения на площади около 400 метров. Самостоятельно эвакуировались пять человек, в том числе один ребенок.

«Пожар ликвидировали полностью в 9:55 минут. Всего в работах задействовалось 23 человека и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 15 специалистов и 3 автомобиля», — говорится в сообщении.

В ведомстве сейчас выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Ранее в Севастопольском садовом товариществе «Березка» произошел пожар в частном доме.