Пьяный водитель доездился на федеральной трассе «Уссури»

В отношении владельца «Тойоты», который предоставил свой автомобиль гражданину без прав на управления транспортным средством, составлен административный материал за это (ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ). На самого водителя составили протоколы по четырём административным статьям, в том числе за вождение без полиса ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ) и отсутствие иных водительских документов (ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ). За отказ от освидетельствования ему грозит арест на срок до 15 суток.