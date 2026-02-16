Пьяный водитель доездился на федеральной трассе «Уссури»

Были аварии по вине пьяных водителей. Так, в Пожарском округе на 284-м километре федеральной трассы «Уссури» 46-летний водитель за рулём «Тойоты Приус», летевший со стороны села Ласточка, не справился с управлением, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и укатился в кювет.
Мужчина получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. Установлено, что водительского удостоверения у него нет, а от освидетельствования на состояние опьянения он отказался.
В отношении владельца «Тойоты», который предоставил свой автомобиль гражданину без прав на управления транспортным средством, составлен административный материал за это (ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ). На самого водителя составили протоколы по четырём административным статьям, в том числе за вождение без полиса ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ) и отсутствие иных водительских документов (ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ). За отказ от освидетельствования ему грозит арест на срок до 15 суток.
Ещё одно ДТП в Приморье на прошлой неделе учинил водитель маршрутного автобуса в Уссурийске. 52-летний шофёр попытался проскочить на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Тойоту Приус». Из 10 пассажиров, ехавших в ПАЗике, пострадали двое — женщины 46 и 79 лет, им назначено амбулаторное лечение.