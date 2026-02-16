Ричмонд
В Омске депутаты получили условные сроки за хищение 1,8 млн рублей

Обвиняемые должны также выплатить ущерб почти в два миллиона рублей.

Источник: Om1 Омск

Центральный районный суд Омска огласил приговор по делу о мошенничестве в отношении бывшего и действующего депутатов представительных органов региона, а также помощника депутата. Фигурантами стали бывший депутат областного Заксобрания Дарья Бикмаева, её помощник Евгений Толстопятов и действующий депутат Омского горсовета Инна Жицкая (прежде — Гомолко).

Как установил суд, с октября 2021 года по декабрь 2023 года Жицкая, будучи депутатом Омского городского Совета, действовала совместно с депутатом Законодательного собрания Омской области Бикмаевой и её помощником Толстопятовым. По версии суда, они похитили средства фонда оплаты труда Законодательного собрания на сумму свыше 1,8 млн рублей.

Действия подсудимых квалифицировали по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере»). Инне Жицкой назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы условно, штраф в 150 тысяч рублей и запрет занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, связанные с функциями представителя власти, на два года. Дарье Бикмаевой назначили 3 года лишения свободы условно и аналогичный двухлетний запрет на должности, её помощнику Толстопятову — 3 года лишения свободы и штраф 100 тысяч рублей.

Также суд удовлетворил гражданский иск Законодательного собрания Омской области и постановил взыскать с осуждённых солидарно более 1,8 млн рублей в счёт возмещения ущерба. Приговор в законную силу пока не вступил.

Дарья Бикмаева в 2021 году стала самым молодым депутатом Заксобрания и представляла партию «Коммунисты России». Сложила полномочия в 2023 году. Инна Жицкая (Гомолко) впервые избралась в Горсовет в 2017 году от партии «Единой России» и переизбралась в 2022-м; весной 2024 года в СМИ появлялась информация о возможном сложении мандата, которую она публично опровергала.

