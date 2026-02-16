В Уфе эвакуировали два колледжа: стало известно, что произошло

Сегодня, 16 февраля, в Уфе сотрудников и студентов Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности, а также Уфимского художественно-промышленного колледжа эвакуировали после анонимного сообщения об угрозе. На место оперативно прибыли все экстренные службы.
Как сообщает информационное агентство «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения Башкирии, на электронные почты учебных заведений поступили письма с угрозами. Руководства колледжей незамедлительно начали действовать по протоколу безопасности: вывели людей из зданий и вызвали полицию для проверки информации.
К счастью, все обошлось, пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.