Погибшему от лап тигра мужчине в Приморье было 23 года

Сотрудники Следственного комитета России по Приморскому краю устанавливают обстоятельства трагической гибели 23-летнего охотника, на которого напал амурский тигр. Об этом рассказали в региональном ведомстве.
Тело молодого человека было обнаружено накануне, 15 февраля, в лесном массиве Чугуевского муниципального округа. Трагедия произошла в урочище ключа «Белка». По предварительным данным следствия, смерть 23-летнего мужчины наступила в результате нападения дикого зверя: на теле погибшего зафиксированы характерные повреждения.
На месте происшествия работают криминалисты. Им удалось обнаружить следы, оставленные крупным хищником. В данный момент следователи опрашивают очевидцев, назначены экспертизы.