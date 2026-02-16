Ричмонд
Погибшему от лап тигра мужчине в Приморье было 23 года

Молодой человек погиб при нападении краснокнижного хищника в урочище ключа «Белка».

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Следственного комитета России по Приморскому краю устанавливают обстоятельства трагической гибели 23-летнего охотника, на которого напал амурский тигр. Об этом рассказали в региональном ведомстве.

Тело молодого человека было обнаружено накануне, 15 февраля, в лесном массиве Чугуевского муниципального округа. Трагедия произошла в урочище ключа «Белка». По предварительным данным следствия, смерть 23-летнего мужчины наступила в результате нападения дикого зверя: на теле погибшего зафиксированы характерные повреждения.

На месте происшествия работают криминалисты. Им удалось обнаружить следы, оставленные крупным хищником. В данный момент следователи опрашивают очевидцев, назначены экспертизы.