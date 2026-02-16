Ричмонд
В Новосибирске задержали мужчину, взявшего в заложники сожительницу. Видео

Ранее судимый житель Новосибирска забаррикадировался в квартире, избил сожительницу и взял ее в заложники. Силовикам пришлось штурмовать жилье через окно.

Василий Лейко
В Калининском районе Новосибирска сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии провели операцию по освобождению женщины, которую удерживал в квартире нетрезвый сожитель. Злоумышленник нанес ей травмы и пытался устроить пожар, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отдел полиции поступил сигнал от местного жителя дома по улице Курчатова, который пожаловался на конфликт с нетрезвым соседом. Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы выяснил, что дебошир заперся в своей квартире. Через дверь он заявил полицейским, что взял в заложники свою сожительницу.

К дому стянули дополнительные силы полиции и Росгвардии. Силовики решили брать квартиру штурмом через окно второго этажа. Во время спецоперации подозреваемого задержали: выяснилось, что перед этим он успел избить женщину и даже пытался поджечь жилье.

Сейчас фигурант доставлен в отдел полиции для разбирательства, где было установлено, что ранее он уже имел проблемы с законом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.