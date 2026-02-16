В Новосибирске задержали мужчину, взявшего в заложники сожительницу. Видео

В отдел полиции поступил сигнал от местного жителя дома по улице Курчатова, который пожаловался на конфликт с нетрезвым соседом. Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы выяснил, что дебошир заперся в своей квартире. Через дверь он заявил полицейским, что взял в заложники свою сожительницу.