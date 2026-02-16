Мужчина с пилой напугал жителей Атырау

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 15 февраля около 23:40 на канал «102» поступило сообщение о том, что перед жилым домом и в подъезде микрорайона Береке мужчина ведет себя неадекватно. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульной полиции, которыми был установлен мужчина 1991 года рождения.
Согласно заключению медицинского освидетельствования, данный гражданин находился в состоянии токсического опьянения. По данному факту составлен административный протокол по ст.440−1 КоАП РК, то есть за потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих веществ без назначения врача. Материалы дела направлены в специализированный административный суд.