Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина с пилой напугал жителей Атырау

В микрорайоне Береке в Атырау мужчина с пилой напугал местных жителей. Они обратились в полицию. Об этом сообщили в ДП региона, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 15 февраля около 23:40 на канал «102» поступило сообщение о том, что перед жилым домом и в подъезде микрорайона Береке мужчина ведет себя неадекватно. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульной полиции, которыми был установлен мужчина 1991 года рождения.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, данный гражданин находился в состоянии токсического опьянения. По данному факту составлен административный протокол по ст.440−1 КоАП РК, то есть за потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих веществ без назначения врача. Материалы дела направлены в специализированный административный суд.