Иностранец отправится в колонию за тайную тропу в Омскую область

Исилькульский городской суд вынес приговор 40-летнему гражданину Азербайджана. Он признан виновным в организации незаконной миграции и незаконном пересечении государственной границы России.
Суд установил, что в декабре 2024 года мужчина вместе с сообщниками за 100 тысяч рублей организовал въезд в Россию четырех иностранных граждан. Пересечение границы происходило в обход официальных пунктов пропуска. Таким же способом на территорию страны проник и сам осужденный. Всех нарушителей задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Омской области.
Подсудимый свою вину не признал. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении сообщников выделено в отдельное производство.
