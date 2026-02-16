Ричмонд
Убивший лопатой собаку житель Крыма получил штраф

Мужчина ударил собаку по голове совковой лопатой.

Источник: РИА "Новости"

В Красногвардейском районе Крыма вынесли приговор мужчине за жестокое обращение с животными, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Установлено, что в середине ноября 2025 года он находился на территории садоводческого товарищества и ударил собаку совковой лопатой по голове. Животное погибло от полученной травмы.

В суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили наказание в виде штрафа.

Ранее мы писали, что в Белгородском районе Крыма правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком убийстве собак с последующим употреблением их в пищу. Подводом для разбирательства стало заявление 31-летней односельчанки мужчины, которая рассказала полиции о жестоком обращении с животными.