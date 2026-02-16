Убивший лопатой собаку житель Крыма получил штраф

Ранее мы писали, что в Белгородском районе Крыма правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком убийстве собак с последующим употреблением их в пищу. Подводом для разбирательства стало заявление 31-летней односельчанки мужчины, которая рассказала полиции о жестоком обращении с животными.