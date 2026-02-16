В Омской области двое погибли при пожаре в частном доме

Утром 16 февраля в Омской области произошло возгорание в многоквартирном доме в районе станции «Карбышево-2». Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы, на место выехали пожарные расчеты.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, до прибытия спасателей здание самостоятельно покинули 10 человек, включая троих детей. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В результате происшествия есть погибшие. В машине скорой помощи скончались мужчина и женщина. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины возгорания.
В МЧС напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности: не оставлять работающие электроприборы без присмотра, избегать перегрузки электросети и строго следовать инструкциям по эксплуатации оборудования.