В Омской области двое погибли при пожаре в частном доме

Как сообщили в региональном управлении МЧС, до прибытия спасателей здание самостоятельно покинули 10 человек, включая троих детей. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В результате происшествия есть погибшие. В машине скорой помощи скончались мужчина и женщина. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины возгорания.