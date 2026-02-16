Акмолинец лишился миллионов после звонка из «налоговой»

По данным ведомства, 11 февраля мужчине через WhatsApp поступил звонок от неизвестных, представившихся сотрудниками департамента государственных доходов. Звонившие предложили акмолинцу закрыть ИП, числившиеся за ним, а для «оформления процедуры» попросили продиктовать код из SMS-сообщения.
Получив доступ к данным потерпевшего, злоумышленники продолжили психологическое давление. Спустя некоторое время ему вновь позвонили неизвестные, на этот раз представившись сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу и полиции.
Под предлогом защиты средств и якобы проводимой проверки они убедили пенсионера перевести деньги на так называемые «безопасные счета». Доверившись лжесотрудникам, мужчина перевел 3,8 млн тенге на счета дропперов.
Лишь позже он понял, что стал жертвой мошеннической схемы, и обратился с заявлением в правоохранительные органы. По данному факту проводится досудебное расследование.