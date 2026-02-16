Суд в Таганроге вынес приговор за хищение денег у мигрантов

Как установили оперативники, Ирахад Намазов находил иностранцев, которые хотели легализовать свое пребывание на территории России. Он предлагал им помощь в решении юридических вопросов с миграционной службой и получении необходимых документов для оформления законного статуса в стране за денежное вознаграждение. Полученные средства осужденный присваивал, не выполняя обещаний и не возвращая деньги владельцам.