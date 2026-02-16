Поиск пропавших в Петербурге сестер расширили ещё на 13 регионов

Тем временем в интернете появилось видео, снятое после исчезновения сестер. На кадрах старшая из сестер говорит, что они с матерью и младшей сестрой вольны жить там, где хотят. Девушка также утверждает, что отец якобы заставлял их пользоваться школьной картой и документами.