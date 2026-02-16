Башкирия опустилась на 33-е место в рейтинге потребительского спроса

Аналитики «РИА Рейтинг» подсчитали, как менялся потребительский спрос в российских регионах в 2025 году. Так, Башкирия заняла 33-е место в рейтинге. За год показатель вырос на 3,67 процента: в среднем житель республики тратил в месяц 45,4 тысячи рублей.