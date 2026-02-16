Ричмонд
Башкирия опустилась на 33-е место в рейтинге потребительского спроса

Жители Башкирии стали тратить на 5 тысяч больше, чем год назад.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики «РИА Рейтинг» подсчитали, как менялся потребительский спрос в российских регионах в 2025 году. Так, Башкирия заняла 33-е место в рейтинге. За год показатель вырос на 3,67 процента: в среднем житель республики тратил в месяц 45,4 тысячи рублей.

Годом ранее ситуация выглядела иначе: Башкирия была на третьем месте, спрос подскочил на 11,2 процента, а средние траты составляли 40,3 тысячи.

Спрос считали как сумму трат на розничную торговлю, общепит и платные услуги. В структуре расходов жителей Башкирии 72% ушло на товары, 23% — на услуги, 5% — на кафе и рестораны.

Лидером рейтинга стала Чукотка (рост 13,86 процента). В топ-5 также Магаданская область, Удмуртия, Кабардино-Балкария и Мордовия. В четырех регионах спрос упал: в Ненецком округе, Мурманской, Тульской областях и ХМАО.

