Мошенники донимают сельчан фейк-аккаунтами главы омского райцентра в «Телеграме»

Аферисты представляются главой Шербакуля, никаким главой, естественно, не являясь.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Шербакульского района через свой паблик во «ВКонтакте» предупредила местных жителей о новой схеме мошенников. По словам властей, аферисты создали в «Телеграме» сразу несколько фейковых аккаунтов главы рабочего поселка Шербакуль Ивана Голуб.

Уточнено, что у этих аккаунтов скрытые номера телефонов.

"Уже начали поступать сообщения от мошенников. Они вступают в переписку, а затем людям звонят, представляясь сотрудниками спецслужб.

Большая просьба не реагировать и не отвечать на сообщения, которые приходят от обладателей закрытых аккаунтов. Это мошенники, которые пытаются достичь своих преступных целей", — предостерегла людей администрация района.

Ранее мы писали, что аферисты пытаются обманывать людей с помощью фейкового аккаунта замглавы омской ГЖИ Ольги Щербаковой.

Тем самым понятно, что мошенники (скорее всего, с территории, подконтрольной враждебному киевскому режиму) не унимаются и придумывают новые ходы с теми же фейковыми аккаунтами, а с другой стороны, мельчают в масштабе своих «заходов». Ранее они создавали «аккаунты» якобы губернатора, областных министров и мэров. Видимо, следующий этап это уже городские и сельские депутаты…