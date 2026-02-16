Мошенники донимают сельчан фейк-аккаунтами главы омского райцентра в «Телеграме»

Администрация Шербакульского района через свой паблик во «ВКонтакте» предупредила местных жителей о новой схеме мошенников. По словам властей, аферисты создали в «Телеграме» сразу несколько фейковых аккаунтов главы рабочего поселка Шербакуль Ивана Голуб.
Уточнено, что у этих аккаунтов скрытые номера телефонов.
"Уже начали поступать сообщения от мошенников. Они вступают в переписку, а затем людям звонят, представляясь сотрудниками спецслужб.
Большая просьба не реагировать и не отвечать на сообщения, которые приходят от обладателей закрытых аккаунтов. Это мошенники, которые пытаются достичь своих преступных целей", — предостерегла людей администрация района.
Ранее мы писали, что аферисты пытаются обманывать людей с помощью фейкового аккаунта замглавы омской ГЖИ Ольги Щербаковой.
Тем самым понятно, что мошенники (скорее всего, с территории, подконтрольной враждебному киевскому режиму) не унимаются и придумывают новые ходы с теми же фейковыми аккаунтами, а с другой стороны, мельчают в масштабе своих «заходов». Ранее они создавали «аккаунты» якобы губернатора, областных министров и мэров. Видимо, следующий этап это уже городские и сельские депутаты…