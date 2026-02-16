Экс-начальник «Волгоградгоргаза» пойдет под суд за взятки и мошенничество

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу: 55-летнего экс-начальника структурного подразделения АО «Волгоградгоргаз» обвиняют в получении взяток, мошенничестве и мелком взяточничестве, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную прокуратуру.
Следствие установило, что с марта 2018 года по февраль 2025 года, занимая высокую должность в «Волгоградгоргазе», обвиняемый регулярно получал деньги за свои услуги. Он брал взятки от учредителей и руководителей строительно-монтажных организаций за ускоренное подписание важных документов и за то, что закрывал глаза на незаконное потребление газа на коммерческих объектах, а также за предоставление служебной техники для частных нужд.
Так, мужчина за деньги помог подключить к газовой сети построенный газопровод, минуя официальные процедуры и обходя участки взяткодателя, используя при этом силы РЭС № 3. Всего экс-начальнику инкриминируют получение взяток на общую сумму, превышающую 2,8 миллиона рублей.
Но и это еще не все. Фигурант дела также обещал за 2,3 миллиона рублей помочь заключить выгодные контракты на строительно-монтажные работы между «Волгоградгоргазом» и двумя коммерческими фирмами. Однако свои обещания он так и не выполнил, а полученные деньги просто присвоил.
Уголовное дело направлено в Краснооктябрьский районный суд города Волгограда, где его рассмотрят по существу. Сейчас обвиняемый находится под стражей и будет ожидать приговора в изоляторе. Максимальное наказание по статьям, которые ему вменяют, может составить до 15 лет лишения свободы. Чтобы гарантировать возмещение ущерба, в рамках расследования арестовали имущество обвиняемого на сумму более 5,4 миллиона рублей.