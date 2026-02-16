Экс-начальник «Волгоградгоргаза» пойдет под суд за взятки и мошенничество

Следствие установило, что с марта 2018 года по февраль 2025 года, занимая высокую должность в «Волгоградгоргазе», обвиняемый регулярно получал деньги за свои услуги. Он брал взятки от учредителей и руководителей строительно-монтажных организаций за ускоренное подписание важных документов и за то, что закрывал глаза на незаконное потребление газа на коммерческих объектах, а также за предоставление служебной техники для частных нужд.